Il Papa mette in guardia | “Il diavolo esiste e conosce le password per entrare nel nostro cuore”

(Di mercoledì 30 novembre 2022) Città del Vaticano – “Il demonio” e “le” pernel. Da piazza San Pietro,Francescoini fedeli contro l’opera del. Continuando il ciclo di catechesi sul discernimento, il Santo Padre ricorda anche l’importanza della preghiera: “Non si prega per non lavare i piatte”. Di seguito il testo completo della riflessione del Pontefice: Cari fratelli e sorelle, buongiorno!Proseguendo la nostra riflessione sul discernimento, e in particolare sull’esperienza spirituale chiamata “consolazione”, ci chiediamo: come rire la vera consolazione? È una domanda molto importante per un buon discernimento, per non essere ingannati nella ricerca del ...

Micromega

Se unoun dito nell'occhio a uno che risponde con la mitragliatrice, non è che la proporzione ci sta'. Maurizio Lupi, citando le parole diFrancesco, ha scatenato l'ira di Orsini che ...Cerca una babysitter e perciòun annuncio su un giornale. Una donna risponde alla richiesta. Quando si presenta a casa, la giovane madre single però non è in casa. La bambina invece c'è: è con ... Cinquemila sindacalisti della CGIL in udienza dal Papa: perché Città del Vaticano – Dopo tre anni in trincea dietro bilanci da far quadrare, spending review e tagli alle spese superflue il gesuita che Papa Francesco aveva collocato alla guida ...“Celebriamo oggi la Festa dell’apostolo sant’Andrea, fratello di Simon Pietro, patrono della Chiesa che è in Costantinopoli, dove si è recata, come di ...