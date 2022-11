(Di mercoledì 30 novembre 2022) “Archeologia” è il nuovo rock, non c’è niente da fare. L’attenzione diventa sempre più verticale, anziché orizzontale, per chiunque abbia una frequentazione sufficientemente lunga col mondo della musica. È più interessante capire i “come” e i “perché”, che i “che cosa dopo”. E s’ingrossa la galleria di rivisitazioni di famosi album del passato, arricchiti da un’impressionante quantità di materiali di grande interesse, almeno per i più ardenti fan dell’artista di turno. A seguire la recente sbronza beatlesiana con la riproposizione di “Revolver” versione deluxe, arriva adesso il momento di scavare in profondità in direzione di “Hunky Dory” (1971), il long playing che sancì la consacrazione di, appena ventitreenne ma con alle spalle una robusta gavetta dall’andamento zigzagante. Il titolo del cofanetto è “Simmetry” e ...

Linkiesta.it

Del resto c'era così tanto in circolo in quel momento, tanto da guardare e da, che stava ... Questo infatti " "Symmetry" aiuta a comprenderlo " è uno dei segreti di Bowie: la sua ...... appunto, di Changes e Life On Mars che nel nuovo cofanetto si puòper la prima volta in ... Uno struggimento alla ricerca dellaSimmetry , appunto: del modo per poter mettere insieme ... Ascoltare Divine Symmetry per conoscere David Bowie prima del mito “Divine Simmetry”, invece, procede in direzione opposta ... allorché Bowie lasciava che l’ultimo ascolto di successo imponesse una certa impronta alla sua modalità compositiva. La realtà è che the ...Quarantotto tracce inedite dell'artista scomparso nel 2016 in un nuovo cofanetto: versioni demo di classici come 'Life on Mars' ...