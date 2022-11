Affondo della Bce contro le criptovalute | «Bitcoin sarà presto irrilevante»

(Di mercoledì 30 novembre 2022) Il monito alle banche: «È possibile un enorme danno reputazionale». Intanto in Brasilediventa valuta per gli scambi commerciali

Open

La Tunisia è più volitiva e al primopassa in vantaggio. Calcio di punizione battuto ... la cui conclusione termina sull'esternorete. I tunisini insistono e confezionano un'altra ......del genere sarebbe meglio ricordare che Calenda e Renzi sono simili al Gatto e alla Volpe... "A nome di chi parla" Furio Colombo distrugge Calenda, mai così duro Sallusti continua l'sui ... L'affondo della first lady Olena Zelenska: «Una Norimberga per i crimini di guerra dei russi» Il monito alle banche: «È possibile un enorme danno reputazionale». Intanto in Brasile Bitcoin diventa valuta per gli scambi commerciali ...L'ex calciatore Stefano Bettarini non lesina le accuse, anzi affonda una durissima critica verso il Grande Fratello Vip, accusato di averlo squalificato. Che cos'è successo Scopriamolo insieme.