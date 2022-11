Ragazzi timidi vogliono mostrare a tutti il loro talento – tieniti forte mentre aprono bocca e l’arena impazzisce

Leggi su it.newsner

(Di martedì 29 novembre 2022) In qualsiasi momento, la vita può cambiare. Se hai il coraggio di seguire i tuoi sogni e investire pienamente in ciò in cui credi e di cui sei appassionato, il guadagno è enorme. E il duo Richard e Adam Johnson , che si è avventurato proprio in questa cosa, lo sa. Nella vita dii giorni preparano panini in un negozio locale nellapatria in Inghilterra. Ma si sarebbe scoperto che lapassione e illi avrebbero portati lontano dalbanale posto di lavoro. Ilda vere star si è rivelato sufficiente a far venire la pelle d’oca al pubblico di un’intera arena in un microsecondo. Amo vedere persone coraggiose osare e scommettere tutto sui propri sogni. Indipendentemente da ciò che pensano gli ...