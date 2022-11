Oriana durante la pubblicità fa una sfuriata ad Antonino | “Di troppo tra te e Ginevra”

Leggi su biccy

(Di martedì 29 novembre 2022) Quella di ieri è stata una puntata del GF Vip difficile perMarzoli, che dopo essere stata ‘mollata’ daSpinalbese, ieri ha dovuto sorbirsi il ritorno diLamborghini. La bella spagnola ha visto l’ex di Belen mentre flirtava con la sua amica speciale ed è andata su tutte le furie: “Ti stai comportando come se con me non ci fosse stato nulla. Sto male e non mi andava nemmeno di vedere tutto questo“.?! #GFVIP pic.twitter.com/uSgCW6pVA7 — Grande Fratello (@GrandeFratello) November 28, 2022e lala: “Tu caronon hai avuto tatto”.il confronto a tre Alfonso Signorini ha mandato la, manon ...