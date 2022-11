Manovra 2023 | Mattarella | “Lotta a evasione fiscale rimane centrale in Pnnr”

(Di martedì 29 novembre 2022) (Adnkronos) – “Non c’è dubbio che il problema dell’sia grave per qualunque Paese, lo è in maniera importante per l’Italia, infatti si è fatto molto, si opera molto e nel Pnrr questo è un tema sottolineato con molta concretezza e indicazioni. È stato già definito con l’Unione europea e non vi sono segnali che venga cambiato”. Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio, rispondendo a una domanda nella conferenza stampa al termine dei colloqui con il Presidente della Confederazione svizzera, Ignazio Cassis. Il Capo dello Stato ha poi invitato “alla cautela nelle definizioni, perché -ha spiegato – sono stato sempre diffidente rispetto alle definizioni che vengono date, primi in classifica o ultimi in classifica, perché generalmente nascono da criteri difformi da Paese a Paese. Sono sempre ...

Laprevede investimenti finalizzati all'autonomia tecnologica e all'innalzamento dei livelli si sicurezza informatica dei sistemi informativi per 70 milioni nel, 90 nel 2024, 110 per il ...Exraprofitti delle imprese energetiche Laprevede una tassa sugli extraprofitti delle imprese energetiche che per ildiventa un contributo di solidarietà, così come previsto dalla ...la manovra autorizza una spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025, di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, di 200 milioni di euro per ciascuno degli ...18:05 - LA NOTA DI ELKANN DOPO LE DIMISSIONI DEL CDA (LEGGI QUI) 17:55 - MANOVRA STIPENDI, LA PROCURA FIGC APRE UN'INCHIESTA (LEGGI QUI) 16:40 - ABODI: "DIMISSIONI CDA JUVE ATTO ...