Incidente in sella alla moto che amava | Leonardo Michelozzi morto a 22 anni

La moto era la sua passione. E proprio inalla sua moto Leonardo Michelozzi , 22 anni, ha perso la vita. A strappargliela una Quarrata , provincia di Pistoia , contro un'auto che ha provocato un impatto tremendo, senza ......periferia di Terni dopo aver provato a sedare una rissa scoppiata a seguito di un piccolo... Subito si sarebbe acceso un diverbio e l'uomo inalle due ruote avrebbe iniziato a chiedere ...Una donna di 82 anni è morta in un incidente stradale avvenuto a Roccafranca, in provincia di Brescia. L'anziana era in sella alla propria bicicletta quando è stata travolta da un mezzo della raccolta ...Incidente fatale ieri a Ludriano, frazione di Roccafranca: ad avere la peggio una donna di 82 anni che stava percorrendo via Carducci in sella alla sua bicicletta ...