Eleonora Daniele | l’annuncio che commuove in occasione dell’anniversario

Da febbraio 2023 in Rai arriverà un nuovo talk tutto dedicato alle donne, dal titolo Storie di madri. Al timone del nuovo programma ci sarà. Rumors da viale Mazzini dicono andrà in onda il lunedì, in seconda serata su Rai 1. Prenderà quindi il posto di Sette Storie di Monica Maggioni, dal 7 novembre sotto la guida di ...Non è mancato neanche oggi, 28 novembre, come ogni lunedì, il talk dedicato al programma condotto da Milly Carlucci a Storie Italiane, dove la padrona di casa, ospitando vari personaggi, tra i quali Virginia, nipote di Iva Zanicchi, ha mandato in onda un servizio registrato sabato notte dietro le quinte dello show, a cura dell'inviato Mario ...L'annuncio di Eleonora Daniele, che acquista più valore perchè fatto in concomitanza di un importante anniversario, ha commosso il pubblico.A Storie Italiane tutti i retroscena della puntata di Ballando con le stelle di sabato scorso Non è mancato neanche oggi, 28 novembre, come ogni lunedì, ...