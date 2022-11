Chie Nakamura | la doppiatrice di Sakura in Naruto si prende una pausa

Leggi su screenworld

(Di martedì 29 novembre 2022) L’agenzia di talenti Axl One ha annunciato lunedì che la, celeberrima per aver doppiatoHaruno in, andrà inper un periodo di tempo non specificato. La Axl One ha spiegato che dal mese scorso l’attrice/è stata sottoposta a diagnosi e trattamenti per le sue cattive condizioni di salute al punto da ridere un ricovero in un ospedale. Alla sventuratale è stata diagnosticata una colite ulcerosa, ovvero un’infiammazione dell’intestino crasso che può includere ulcere. Ad ogni modo attualmente le condizioni di salute distanno migliorando, ma l’artista è costretta a unaper continuare il suo recupero al ...