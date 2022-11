(Di martedì 29 novembre 2022) - Nuova allerta meteo per Ischia: dallapotrbbero essere evacuati gli abitanti. L'exConte rivela di aver inviato quattro giorni prima della tragedia 23 mail alle autorità ...

... la norma,in seguito al disastro del Ponte Morandi, conteneva in Gazzetta il famigerato ...di sanare le case danneggiate o distrutte dal sisma dell'agosto 2017 nei comuni diTerme, ... Casamicciola, varata zona rossa mentre ancora si scava. L'ex sindaco: 'Appelli caduti nel vuoto' Nuova allerta meteo per Ischia: dalla zona rossa potrbbero essere evacuati gli abitanti. L'ex sindaco Conte rivela di aver inviato quattro giorni prima della tragedia 23 mail alle autorità competenti ...Dopo la tragedia di Casamicciola, il ministro dell'Ambiente Gilberto Pichetto ... Ma chiede anche al parlamento di varare due leggi proposte da anni dagli ambientalisti: quella sul clima e quella ...