Calcio | Stephanie Frappart scelta per Costa Rica-Germania | sarà la prima donna ad arbitrare in un match ai Mondiali

(Di martedì 29 novembre 2022) Svolta stonel mondo dellaadin una partita ai. La 38enne nativa di Val-d’Oise (Francia) dirigeràdi grande importanza valido per il gruppo E della rassegna iridata in Qatar (da segnalare che entrambe le squadre coinvolte in questa sfida lotteranno per la qualificazione agli ottavi di finale). Questa designazione arriva a distanza di due anni dallain Champions League maschile.aiutata da due donne guardalinee, ossia la brasiliana Neuza Back e la messicana Karen Diaz Medina., ...

OA Sport

