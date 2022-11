Biglietti Fiorentina – Always Ready

Leggi su seriea24

(Di martedì 29 novembre 2022) Oggi, lunedì 28 novembre alle ore 15.00, inizierà la vendita deipervs Club, in programma mercoledì 7 dicembre, alle ore 18:00, al Franchi. I viola affronteranno in amichevole il Club, squadra che milita nella Primera Division, la massima serie del campionato boliviano. Inizialmente saranno messi in vendita esclusivamente i settori di Tribuna al prezzo di 10€ per adulti e 2€ per gli Under14. Tribuna laterale ed esterna saranno acquistabili a 5€ per adulti e 1€ per Under14. Isaranno acquistabili sulla pagina ufficiale di biglietteria di ACFpresso ilPoint in Via dei Sette Santi 28r e su tutto il circuito di punti vendita Vivaticket. Per maggiori info, ...