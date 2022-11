Abodi | «Dimissioni CdA Juve sono atto opportuno»

Leggi su calcioefinanza

(Di martedì 29 novembre 2022) Il terremoto in casantus, con ledel presidente Andrea Agnelli e di tutto il Consiglio di Amministrazione, non può lasciar indifferente il ministro dello Sport, Andrea. «Ledi massa – ha dichiarato il ministro del governo Meloni a margine del Consiglio Sport in corso a Bruxelles – rappresentano un’assunzione di responsabilità. L'articolo proviene da Calcio e Finanza.