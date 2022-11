Spagna | la destra di Vox in piazza contro Sánchez | “Governa contro il popolo | dimissioni subito”

Leggi su tpi

(Di lunedì 28 novembre 2022) Decine di migliaia di sostenitori del partito ultra conservatore Vox sono scese in strada a Madrid e in altre città spagnole per chiedere ledel governo di Pedro. Circa 25mila persone si sono radunate ieri inColon, nel centro di Madrid, per contestare la coalizione di centro-sinistra al potere e in particolare alcune recenti misura. Si tratta di una nuova leggele violenze sessuali, la cosiddetta “legge del sì è sì”, e di una riforma del codice penale per ridurre le pene relative al reato di sedizione, il più grave tra quelli contestati ai leader indipendentisti catalani condannati per il tentativo di secessione del 2017. “Abbiamo un governo cheil, abbassa le pene detentive per ...