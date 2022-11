Patteggia un anno Zeno | l’ideatore dei cortei ' no Green pass' a Milano

(Di lunedì 28 novembre 2022)deie presidi 'no' e 'no vax' che tra il 2020 e il 2021 hparalizzato la città di, hato un(pena sospesa). Gabriele Molgora, detto, era accusato di istigazione a delinquere aggravata dal...

Agenzia ANSA

Ha patteggiato un, pena sospesa, Gabriele Molgora, detto Zeno, il 29enne accusato di istigazione a delinquere aggravata dal mezzo telematico e ricettazione per essere stato l'ideatore degli ormai noti cortei e ...B., 38 anni, residente ad Anagni, era finito nei guai a giugno di quest'. Dopo la convalida dell'arresto, era stato disposto per l'uomo l'obbligo di firma in attesa del processo. L'altro ieri il ... Patteggia un anno ideatore cortei 'no Green pass' a Milano Ha patteggiato un anno, pena sospesa, Gabriele Molgora, detto Zeno, il 29enne accusato di istigazione a delinquere aggravata dal mezzo telematico e ricettazione per essere stato l'ideatore degli ormai ...Un 39enne incensurato è indagato per tentato omicidio, ha deciso di patteggiare la pena a 4 anni e sei mesi. La vittima è stata salvata dal ...