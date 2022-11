Libera ed emancipata | l’incredibile storia di Madam C J Walker

Leggi su dilei

(Di lunedì 28 novembre 2022) La vita è un insieme di casualità, difficoltà e occasioni da prendere al volo. Basta un attimo e quello che era stato il naturale corso della nostra vita può cambiare improvvisamente e ci troviamo davanti a una svolta da cui c’è il rischio di farci soccombere o dalla quale traiamo un’occasione. Questo è quello che deve aver pensatoC.J.una donna nata nelle piantagioni della Luisiana è stata in grado di costruire la sua fortuna da sola. Un’idea ben precisa, la determinazione e il coraggio l’hanno guidata in quella che può essere definita una grande impresa per l’epoca: diventare la prima imprenditrice autodidatta. Un’infanzia e giovinezza messe a dura prova Sarah Breedlove questo il vero nome diC.J.è nata nel 1867, cinque anni dopo il proclama di emancipazione di Lincoln. Quindi a differenza ...