Ipotesi seconde squadre per Milan | Roma e Monza

Leggi su calcioefinanza

(Di lunedì 28 novembre 2022) Serve un’accelerata sul fronte. È quello che pensano i vertici del calcio italiano, guidati dal presidente della FIGC Gabriele Gravina, che hanno ribadito come, se si vuole continuare su questa strada bisogna decidere al più presto se no meglio lasciar perdere. Come riferisce Tuttosport, questo è il riassunto di quanto è emerso dall’incontro, L'articolo proviene da Calcio e Finanza.