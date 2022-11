È giusto picchiare Neymar?

Leggi su ultimouomo

(Di lunedì 28 novembre 2022) Qatar 2022 si porta dietro questioni problematiche, in questo articolo abbiamo raccolto inchieste e report che riguardano le morti e le sofferenze ad esso connesse. Una delle foto più celebri dello scorso Mondiale non sembra nemmeno una foto di calcio.Jr. è a terra, in posizione fetale, con una mano si tocca la caviglia e con l’altra abbraccia il pallone come fosse un feticcio, un gioco caro ma su cui si annidano le proprie fragilità. Indossa un’espressione di profonda sofferenza, che contrasta con i capelli perfettamente acconciati. Sopra di lui Valon Behrami ride e lo indica con una mano e l’aria irridente. “Guarda questo bambino, che sceneggiata” sembra dire, facendosi espressione del pensiero di molte persone che stavano guardando la partita e che consideravanoun simulatore, un frignone, un pagliaccio. Era il pensiero comune. ...