Calendario biathlon 2022-2023 | programma | date Coppa del Mondo e Mondiali | località

(Di lunedì 28 novembre 2022) Il conto alla rovescia sta per terminare. La stagione delsta per ripartire e per gli atleti degli sci stretti e carabine si profila particolarmente intensa. Il primo round sarà sulle nevi di Kontiolahti (Finlandia) dal 29 novembre al 4 dicembre. Una Classica del massimo circuito internazionale come gli appuntamenti indi Oestersund, Hochfilzen, Annecy-Le Grand Bornand, Oberhof, Ruhpolding, Anterselva e Oslo. Nell’annata si registrano i ritorni della tappa slovena di Pokljuka, sede nella stagione passata degli Europei Juniores, e di Nove Mesto (Repubblica Ceca). Un totale di nove round didelpiù la competizione che ha un peso particolare, ovvero idi Oberhof (Germania), indall’8 al 19 febbraio. La tappa italiana di Anterselva sarà la ...