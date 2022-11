Allenamento total body | gli esercizi fondamentali

Leggi su sportface

(Di lunedì 28 novembre 2022) L’, o full, nasce attorno agli anni ’30 del Novecento. Si afferma come la tipica sessione didei culturisti e, per molti anni, è stata l’unica forma conosciuta e apprezzata di potenziamento delle articolazioni muscolari. Successivamente questo termine è andato un po’ in disuso perché oggi le varie tipologie diesistenti sono tutte, grossomodo, pensate per allenare tutto il corpo. E così una serie diper addominali bassi può essere inserita sia in una sessione fullche in una difunzionale, per cui i movimenti sono pressappoco gli stessi. La differenza risiede nell’uso degli attrezzi che, di norma, sono essenziali per l’standard ...