“Sei squallida” Ballando con le Stelle | Selvaggia Lucarelli non si trattiene Bufera tra i giurati | “Scimmia”

(Di domenica 27 novembre 2022)contro Iva Zanicchi. Acon le, nella serata della prima semifinale andata in onda ieri sabato 26 novembre, è stata ancora guerra tra la giurata e la concorrente. Nessuno ha dimenticato quando la cantante riservò un epiteto davvero poco signorile nei confronti della giornalista. Ci furono le scuse, ma qualche ruggine deve essere rimasta tra le due. Tanto che forse non c’è da stupirsi se sia andato in scena un altro violento scontro. Anche in questa occasione Iva Zanicchi non ha convinto con la sua esibizioneche però ha voluto bocciare in modo clamoroso la concorrente. La giurata ha infatti sottolineato come Iva sia arrivata fino a quel punto solo perché i suoi colleghi l’hanno premiata per la sua comicità più che per come ha ...

... '' Ballando, Carolyn Smith confessa su Selvaggia Lucarelli: 'A volte devo respirare per evitare di litigarci' Ballando, Selvaggia Lucarelli all'attacco: 'uno str***o'. Cos'è accaduto ...... anche ieri non ha esitato a prendere a parole la cantante in gara: '' , le dice insinuando che è benvoluta dai giudici soltanto per il suo fare comico e non per le sue performance. Non ...La semifinale di Ballando con le Stelle del 26 novembre è stata incentrata sulla lite in studio tra Selvaggia ... La 'caciara' ci ha divertito, ma tutto è diventato un po' squallido in alcuni momenti" ...Mariotto questa volta perde la pazienza contro Selvaggia Lucarelli e la attacca in modo molto pesante: "Ti comporti come una ...