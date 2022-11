Non è l' Arena di Massimo Giletti questa sera su La7 | ospiti e anticipazioni

(Di domenica 27 novembre 2022) Il caso Soumahoro e una intervista a Nichi Vendola . Nuovo appuntamento, domenica 27 Novembre con ` Non è l'´ il programma diin onda in diretta alle 21.15 su La7. In ...

Il caso Soumahoro e una intervista a Nichi Vendola . Nuovo appuntamento questa sera, domenica 27 Novembre con `è l'´ il programma di Massimo Giletti in onda in diretta alle 21.15 su La7. In primo piano un lungo approfondimento sulla più stretta attualità che vede il caso Soumahoro al centro della ...Una squadra piccola nei centimetri , con poca esperienza e senza tantissime soluzioni offensive : risultati, dati e statistiche che hanno inquietato molti alla FTX(che tra pocosi chiamerà ...Nuovo appuntamento questa sera, domenica 27 Novembre con `Non è l'Arena´ il programma di Massimo Giletti in onda in diretta alle 21.15 su La7. Caso Soumahoro e faccia a faccia con Nichi Vendola ...Questa sera a Non è l'Arena ci occupiamo del caso Soumahoro. La scorsa estate, lui e la sua compagna Liliane Murekatete hanno acquistato una villetta a Casal Palocco, periferia meridionale e ...