Ischia | Conte difende la legge del suo Governo per le case abusive | «Non fu un condono Non derogava ai vincoli idrogeologici»

(Di domenica 27 novembre 2022) Giuseppefa chiarezza sulpost sisma suinserito – sotto il suonel 2018 -nell’articolo 25 del decreto Genova, in seguito al disastro del Ponte Morandi, che sta facendo discutere in queste ore. «Non era affatto un», spiega a Mezz’ora In Più dicendo che quell’anno ilsi trovò di fronte a una situazione completamente bloccata: «Aci sono richieste diper circa 27 mila abitazioni su 60mila, ovvero quasi la metà». E a questi si aggiungono le richieste per i danni del terremoto a 100mila abitazioni. Il deputato Angelo bonelli ieri, 26 novembre, ha criticato queldicendo che ha consentito la regolarizzazione di pratiche che erano pendenti da quasi 40 anni, anche per le ...

'Quello del 2018 non era affatto un condono. Ci trovammo davanti a un blocco totale. Aci trovammo con richieste di condono per circa 27mila abitazioni su circa 60mila abitazioni ...a In ...Così Giuseppea In Mezz'ora in Più su rai3."Giuseppe Conte è confuso. Il Conte di opposizione dimentica quello che ha fatto Il Conte di governo". Cosi la senatrice Silvia Fregolent, della presidenza del Gruppo di Azione-Italia Viva-Renew Europ ...Roma, 27 nov. (Adnkronos) - "Conte ha fatto un condono pericoloso a Ischia e cancellato l unità di missione 'Casa Itali' per l unica ragione che l aveva istituita Matteo Renzi. Entrambi ...