Ascolti tv | botto Ballando con le stelle 2022 | anche i Mondiali da boom su Rai 1

(Di domenica 27 novembre 2022) Un sabato sera diverso quello del 26 novembrecon una prima serata partita eccezionalmente alle 22,10. Come saranno andati quindi glidel prime time, concon lein solitaria senza nessun rivale da battere? Ce lo rivelano come sempre i dati auditel che ci svelano come sono andati glidella prima serata. Prima i, con la partita che ha visto protagoniste il Messico e l’Argentina, poicon le. La vittoria di Rai 1 è cosa scontata ma i dati ci rivelano checon leriesce ad arrivare al 34 % di share. Cosa parecchio scontata, va detto. Non solo per il traino portato dalla partita e per il fatto che in molti avranno lasciato la ...

...a pochi giorni dalla fine di questa stagione di Only Fun lo show comico campione didi Nove ... Ilvero è arrivato con Serena Bortone, a Quelli che il calcio. Fu Luca Bizzarri a insistere, ...Si è chiusa con ill'ultima stagione di Belve e non parliamo di. Il programma della seconda serata di Rai Due si è concluso con l'intervista all'eclettico Massimo Ferrero . L'ex patron della Sampdoria non ...Con Crozza in replica per Covid, “Quarto Grado” fa il botto a 1,6 milioni e batte gli altri film e “Propaganda Live” (che sfiora un milione). Super Corsi in access. Costanzo vince in seconda serata.Che numeri pazzeschi per l'ultima puntata di Don't Forget The Lyrics sul Nove. E' un trionfo per Gabriele Corsi: ecco chi ha vinto il torneo ...