Mondiale Qatar 2022 - le partite di oggi

(Di sabato 26 novembre 2022) Ore 7 - Tutte lein programma alnella giornata di sabato 26 novembre e dove vederle Sono quattro lein programma nella giornata die torna in campo l'Argentina che deve riscattaersi dopo il passo falso del debutto. Si comincia alle 11 con Tunisia-Australia (Rai 2), alle 14 Polonoia-Arabia Saudita (Rai 2), alle 17 Francia-Danimarca (Rai 1) per chiudere con Argentina-Messico (diretta Rai 1 alle 20).

... se Santos troverà il coraggio di farlo giocare dall'inizio e con continuità in unmolto ... Se, almeno per noi, Mbappé è la stella assoluta di2022, Leao resta la sua miglior imitazione. ...... invadono la Msheireb dowtown, una delle più esclusive piazze della capitale del, e, dopo ave seguito la sfida sui maxischermi, esplodono in un boato e fanno una festa, come si deve e ...Prosegue oggi, sabato 26 novembre, il Mondiale in Qatar. Qui il calendario e dove vedere tutte le partite • Le partite di oggi: ore 11 Tunisia-Australia (Gruppo D); ore 14 Polonia-Arabia Saudita ...Quattro Mondiali disputati da calciatore e uno da ct. Tra trionfi, torti subiti e cadute ha scritto la storia: quello del 1986 è stato l'ultimo vinto dall'Argentina e in Qatar si gioca la prima Coppa ...