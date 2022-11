Gazzetta del Sud

... dopo l'attivazione nel menu Parcheggio, e il veicolo - con l'ausilio dei sensori che monitorano l'ambiente circostante - sterza,, frena e cambia marcia. Park Assist Plus può essere ...Naturalmente, il fatto che sia stata varata la, è soltanto pura coincidenza. interventi Il ... Maria Mattarella vigilerà sul Pnrr in Sicilia Il governatore Schifanisui fondi ... Manovra: si accelera sul Ponte sullo Stretto, stop ai contenziosi Si accelera sul Ponte sullo Stretto nell’ultima bozza della manovra con la prevista riattivazione della società Ponte Stretto Spa e la possibilità di Rfi e ...Nell'ultima bozza della manovra prevista la riattivazione della società Ponte Stretto Spa e la possibilità di Rfi e Anas di aumento di capitale fino a 50 milioni complessivi per la partecipazione alla ...