Maltempo a Ischia | una frana trascina diverse auto in mare | almeno 13 dispersi - I sindaci ai cittadini | Non uscite di casa

Sul posto stanno intervenendo i soccorsi che si muovono a rilento a causa delche sta investendo ...Allerta meteo in Campania, situazione critica a Casamicciola. Frana travolge casa. Auto trascinate fino al mare, due in salvo. Uomo estratto vivo dal ...Il maltempo di forte intensità si è abbattuto su Ischia. Questa mattina intorno alle 5, una frana partita dalla pendici del monte Epomeo ha invaso la parte più alta di Via Celario e raggiunto il lungo ...Il maltempo ha colpito violentemente l'isola di Ischia: a Casamicciola ci sono dispersi, tra cui una famiglia composta da marito, moglie ed un neonato ...