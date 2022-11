LIVE Sonego-Shapovalov 5-4 | Italia-Canada Coppa Davis in DIRETTA | il canadese serve per rimanere nel primo set

Leggi su oasport

(Di sabato 26 novembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADEL SECONDO SINGOLARE MUSETTI-AUGER-ALIASSIME 40-15 CHE PUNTOOO! Non molla il game, che trova uno spettacolare passante di rovescio lungolinea. 40-0 Ancora prima vincente del. 30-0 Lungo il dritto in controbalzo di. 15-0 Servizio vincente. 5-4 Game. Arriva una nuova prima vincente del torinese. Dopo il cambio di camposervirà pernelset. AD-40 Servizio esterno vincente di, che si procura la terza chance di 5-4. 40-40 Si perde in corridoio il recupero di dritto dell’azzurro. AD-40 In spintacon il dritto. Il ...