LIVE Sci alpino | Discesa Lake Louise 2022 in DIRETTA | comincia la gara! Paris al via con il 13

Leggi su oasport

(Di sabato 26 novembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZA DELLA LIBERA DI20.33 Parte l’austriaco Striedinger. 20.32 1:49.11 il tempo di Baumann: terreno molto ondulato, pista molto dura. Potrebbe avvantaggiare atleti potenti come. 20.30 PARTE ROMED BAUMANN! 20.29 Il primo a partire sarà il tedesco Romed Baumann. 20.26 Oltre a, in casa Italia sono al via Marsaglia, Innerhofer, Casse, Bosca, Molteni, Schieder, Franzoni e Franzoso. 20.22 Sognano anche i padroni di casa con James Crawford, che si è messo subito in luce nella prima prova cronometrata e si trova particolarmente bene sulle nevi di casa. 20.18 Altri nomi da attenzionare sono i due austriaci Kriechmayr e Mayer, ma anche con il pettorale 12 Marco Odermatt: lo svizzero ha vinto la scorsa Coppa del ...