La cometa Guillermo Ochoa

(Di sabato 26 novembre 2022) Era scritto. E chi non crede nel fato, si affidi all’aria mondiale. Robert Lewandowski è l’attaccante più continuo del decennio: ha vinto quasi tutto e ciò che non ha vinto (il Pallone d’Oro) l’avrebbe meritato., portiere, non ha nemmeno mai giocato in Champions League. Ma avvicinandosi al dischetto, il capitano della Polonia ha il passo pesante. La testa bassa. Mentre il riccioluto messicano, saltellante tra i due pali, sembra un gigante. Breve rincorsa, rigore ineluttabile: come se il pallone fosse un magnete piede-guantone. È la Coppa del mondo, saturnalia del calcio. Dove Lewa si astiene dal gol e Memo si trasforma puntualmente in un arquerazo – portierone, così disse Maradona – da antologia. La storia diè un mix di talento e ascendente, metodo scientifico e calendario azteco. “Ogni giorno, nell’ultimo ...