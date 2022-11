(Di sabato 26 novembre 2022) Anni d’oro, quasi come se tutti i talenti si fossero dati appuntamento:, Fiorello, Amadeus,, insieme a DeejayTv e sotto l’ala protettiva di Claudio Cecchetto. Ebbene, per i suoi 50 anni di carriera,, direttore artistico di Radio Deejay e direttore editoriale del polo radiofonico del gruppo Gedi dal 2020, ha rilasciato un’intervista al settimanale Gente nella quale hatodei suoi colleghi: “è il più bravo di tutti noi. Ha quel guizzo di follia, quell’esuberanza e carisma che lo rendono unico. Ma sa. Poteva lanciarsi di più credo. Ma ha fatto una carriera bellissima, ha guadagnato molti soldi”. E non poteva mancate un ...

Il Fatto Quotidiano

Il 'lato oscuro' disvelato da un collega che lo conosce bene, da almeno 40 anni. Insieme a lui, Amadeus e Fiorello , Pasquale Di Molfetta in arte Linus è stato il pioniere della radio trasportata in tv, con ...Parliamo di Linus , il vero nome è Pasquale Di Molfetta, che ha assistito l'esordio in radio di grandi star della televisione come Amadeus, Fiorello,, Nicola Savino e tanti altri. Ed in ... “Gerry Scotti sa essere anche molto scorbutico”: Linus parla del collega e racconta un aneddoto Gerry Scotti ha raccontato al Corriere una parte della sua vita: dal divorzio e dai lutti che hanno abbattuto il suo mondo, alla sua ricostruzione dieci anni fa, al fianco di Gabriella Perino. E le su ...Il noto conduttore televisivo Gerry Scotti è conosciuto tanto nella sfera privata, quanto pubblica come un uomo tranquillo; eppure tanta tranquillità potrebbe essere interrotta da un annuncio inaspett ...