Fuorigioco semiautomatico | al via a gennaio in Serie A

Ci siamo. Questa volta davvero. C'è chi avrebbe voluto che ilfosse partito prima. Ma prima del Mondiale sarebbe stato indelicato e forse rischioso, nel senso che per cominciare una Nuova Era servono esercitazioni, prove, test, ...Queiroz, il ct scudo dell'Iran e la guerra ai giornalisti Schede - Perché recuperi record - Cos'è ilChi tifare e perché Brasile - Argentina - Inghilterra - Danimarca - ...La FIFA ha annunciato che alla prossima Coppa del Mondo in Qatar sarà utilizzata una nuova tecnologia semi-automatica per il fuorigioco.Quinta giornata di partite. Quattro le sfide di oggi: nella prima gli elvetici hanno battuto il Camerun. Uruguay e Corea del Sud è finita 0-0. Portogallo-Ghana invece si è conclusa 3-2. Ora in campo B ...