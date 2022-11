Frana a Casamicciola | numerosi gli interventi dei vigili del fuoco

FOTOGALLERY Continua gallery %s Foto rimanenti Cronaca Ischia,Terme: 13 persone disperse. FOTO Laè partita dalla parte alta di via Celario e ha raggiunto il lungomare in ...Numerosi gli intervento dei vigili del fuoco per il soccorso alla popolazione dicolpita da unacausata dal maltempo. aumenta il numero dei dispersi. Difficolta' a raggiungere l'isola con motobarche ed elicotteri. (NPK) 26 novembre 2022Il presidente della Campania Vincenzo De Luca sta seguendo al fianco del prefetto Claudio Palomba la situazione della frana di Casamicciola e il coordinamento dei soccorsi. Con il governatore ...Una frana ha colpito Casamicciola, teatro della tragedia del 2019. Sono 13 i dispersi al momento, tra cui una famiglia composta da marito, moglie e neonato; e una ragazza di 25 anni ...