Combinata nordica | Yamamoto si aggiudica il segmento di salto in gara-2 a Ruka Lontani gli azzurri

(Di sabato 26 novembre 2022) Ryotasi conferma il punto di riferimento attuale dellasul trampolino e sinuovamente ildianche nella seconda competizione individuale del weekend a, in occasione della prima tappa stagionale della Coppa del Mondo 2022-2023. Il giapponese ha avvicinato il punto HS (fissato a 142 metri) del Large Hill di Kuusamo, atterrando a 141 metri e guadagnando un margine di 31? sul primo degli inseguitori al via della Gundersen da 10 km in programma alle ore 15.20 italiane. Seconda piazza provvisoria per il giovane austriaco Stefan Rettenegger, che dovrà però guardarsi le spalle dall’inevitabile rientro del norvegese Jarl Magnus Riiber (3° a 42? dalla vetta), autore ieri del miglior tempo assoluto nel fondo sulla distanza ...

CLASSIFICA COPPA DEL MONDO2022 - 2023 1. Julian Schmid (Germania) 100 2. Ryota Yamamoto (Giappone) 80 3. Jens Luraas Oftebro (Norvegia) 60 4. Johannes Rydzek (Germania) 50 5. Eric Frenzel (Germania) 45 6. ...Buona prestazione nel fondo dopo aver bucato il salto in mattinata per il fuoriclasse norvegese Jarl Magnus Riiber, che ha guadagnato 4 posizioni chiudendo al 14° posto la prima gara della stagione.