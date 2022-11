Rapporto Svimez 2022 | interviene il presidente dell’Anci Decaro

(Di venerdì 25 novembre 2022) Antonio– foto sito ufficiale Comune di BariROMA – Lunedì 28 novembre, alle ore 11, presso la Nuova Aula dei Gruppi parlamentari, viene presentato il. Saluti della vicedella Camera, Anna Ascani. Presenta ilLuca Bianchi, direttore generale. Intervengono AntonioAnci e sindaco di Bari, Manuela Marani, segretaria generale de L’Altra Napoli onlus, Eliano Russo, ceo 3sun gigafactory Enel green power. Concludono Adriano Giannola,, Raffaele Fitto, ministro per gli Affari europei, il Sud, le Politiche di coesione e il Pnrr. L’appuntamento viene trasmesso in diretta webtv e sul canale satellitare della ...

