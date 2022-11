Offriva la moglie ai clienti per pagare le bollette | fruttivendolo a processo per sfruttamento della prostituzione

(Di venerdì 25 novembre 2022) Chiedeva ripetutamente soldi aiperle, arrivando a offrire in cambio la. Un ambulante di Civita Castellana è acon l’accusa diper aver offerto le prestazioni sessualiaiin cambio di denaro. Di fronte al Tribunale di Viterbo, i primi testimoni dell’accusa hanno riferito di aver ricevuto in più occasioni richieste di denaro, mostrandosi più reticenti nell’ammettere di aver ricevuto offerte indecenti. “So che aveva problemi economici perché un giorno venne nella mia azienda con una bolletta e mi disse se potevo dargli soldi perché non riusciva a pagarla. Mi propose un baratto, mi avrebbe ripagato con frutta e ...

ilmessaggero.it

... un fruttivendolo non si limitava a vendere frutta e verdura, maai suoi clienti anche la ... altri invece avrebbero accettato la proposta, ben felici di passare del tempo con la bella...Roma, costringeva laa prostituirsi in un B&B a Termini, le foto hard su un sito pubblicate dal marito L'indagine e il processo L'indagine, dei carabinieri di Civita Castellana, è iniziata nel ... Fruttivendolo “offriva” la moglie ai clienti per pagare le bollette. A processo per sfruttamento della prostit Per riuscire a pagare le bollette, un fruttivendolo non si limitava a vendere frutta e verdura, ma offriva ai suoi clienti anche la compagna, al prezzo di 50 euro per un rapporto sessuale con la donna ...“Offre” la moglie ai clienti per riuscire a pagare le bollette, a processo un ambulante. L’uomo, un sessantenne di Civita Castellana, è a processo, accusato di ...