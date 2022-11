Manovra | la piazza convocata dal Pd “costringe” Landini a evocare lo sciopero

(Di venerdì 25 novembre 2022) Se contro laeconomica Enrico Letta ha scelto di mobilitare lasubito dopo l’annuncio del governo, Maurizioha atteso quattro giorni prima di pronunciare la parola. Ma tanto il leader del Pd quanto il segretario generale della Cgil assecondano un copione già scritto. Il primo ha necessità di certificare la propria esistenza in vita, il secondo ha l’esigenza di non farsi scavalcare dai dem e di dettare la linea a Cisl e Uil, con i cui leader – ha annunciato – «mi incontrerò nei prossimi giorni». Staremo a vedere. «Non escludiamo nulla. Lasecondo noi è sbagliata», ha detto ancora, rispondendo a una domanda sullo: «Flat tax e voucher scelte gravi» Per poi aggiungere: «Non avendo ad oggi ...

Agenzia ANSA

Le informazioni sulla, la mappa della zona interessata e tutte le deroghe previste sono ... Per informazioni è anche possibile recarsi all'Ufficio relazioni con il pubblico (Urp) di...... "Ci sarebbe tutta la possibilità di trovare punti di convergenza sulla, vanno costruite le condizioni per andare ininsieme". Un invito che non è caduto nel vuoto visto che anche tra ... Manovra: M5s, possibile in piazza col Pd, ma senza bandiere - Ultima Ora Milano giù assieme agli altri mercati europei nonostante la crescita sopra le attese del Pil tedesco nel terzo trimstre. Finite le speculazioni sulle prossime mosse di Fed e Bce, a guidare i listini è ...Dal 2023 cambia tutto per i percettori di reddito di cittadinanza, ma i nuovi requisiti non piacciono a Pd e Movimento 5 Stelle: le polemiche ...