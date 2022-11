Koulibaly | «Le squadre africane non sono inferiori a nessuno» 

(Di venerdì 25 novembre 2022) Il Senegal ha battuto il Qatar per 3-1. Il Qatar è la prima squadra eliminata dal Mondiale. Il difensore del Senegal, Kalidou, capitano della Nazionale, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel post partita. Gli è stato chiesto se pensa che questa vittoria abbia sbloccato il calcio africano dopo la brutta partenza in Qatar. «Penso e spero proprio di sì. Noi siamo campioni d’Africa e tifosi di tutte le nazionali. Abbiamo iniziato a vincere noi, ora tocca alle altre seguirci. Credo che oggi i senegalesi possano essere orgogliosi di noi». Aè stato fatto notare che nel secondo tempo il Senegal ha rischiato di far riaprire la partita al Qatar, che non è certo una squadra ostica o pericolosa. «È comunque una squadra organizzata. Noi ci siamo messi a gestire un po’ il risultato, sul 2-0, e qualcosa rischi, quando ...

