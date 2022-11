Il Corriere della Città

Tommaso, classe 1999, inizia i suoi studi musicali a 7 anni e a 14 comincia lo studio del ... Nel 2022il I premio nella Categoria C del Concorso Flautistico Internazionale "Severino ...Per la sezione Puglia Show, la giuria, presieduta da Gregorio Paonessa e composta da Antonellae Lidia Vitale, ha assegnato il Premio CNC - Centro Nazionale del Cortometraggio - e il Premio ... Gaeta vince il contest: è il borgo più bello del Lazio 2022 “Rosso a chi tocca”, perché una donna non si tocca nemmeno con un fiore. L’Associazione “Diritto&Donna”, con il patrocinio del Comune di Gaeta, in occasione della Giornata internazionale contro la vio ...Mercoledì 23 novembre 2022 ore 18.30 Con il dialogo tra lo scrittore venezuelano Juan Carlos Chirinos e Vincenzo Arsillo, docente dell’Università degli Studi di Napoli L’Orientale, si conclude “ Tiemp ...