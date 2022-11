Cucine Popolari | come aiutare i poveri oltre la carità | ' La solidarietà è un percorso'

CesenaToday

Destinatario, leprogettate e realizzate a Bologna da Roberto Morgantini, ex sindacalista Cgil, a lungo responsabile dell'ufficio stranieri della Camera del lavoro, vicepresidente ...Pasti più che raddoppiati - così come l'utenza - e con numeri che si aggirano intorno ai 500 piatti ogni giorno. Viaggia su questi numeri il sistema delledi Bologna, con i suoi quattro punti in Battiferro, San Donato, Saffi, Savena. 'Forse bisognerà accogliere un po' di ospiti in presenza e per un altro numero continuare l'asporto. E' ... Cinquanta persone al giorno alle Cucine Popolari, 'guerra' alla plastica: ecco l'erogatore di acqua pubblica e le borracce L'avventura delle Cucine Popolari, un percorso che in sette anni di strada ne ha fatta parecchia. Oggi ce ne sono quattro in città, ci lavorano duecentocinquanta volontari e distribuiscono circa cinqu ...Dopo scuole e uffici pubblici, anche le Cucine popolari di Cesena aderiscono al progetto “Verde acqua” promuovendo la cultura dell’uso dell’acqua pubblica di rete. Grazie a Unica Reti, società pubblic ...