Covid | in Lombardia 19 ricoverati in terapia intensiva | in una settimana 153 morti

(Di venerdì 25 novembre 2022) Il bollettinole. Sono 1.278 i pazienti nei reparti. A Bergamo 561 casi in più in 24 ore.

Circa 87 mila nuovi casi diinin sole due settimane, 120 mila in più in tre settimane, di cui quasi 45 mila (44.869) negli ultimi sette giorni. La progressione geometrica dei contagi da Coronavirus è evidente ...Innell'ultima settimana si sono registrati 44.869 casi di- 19 con 153 morti, secondo i dati aggiornati del bollettino pubblicato ogni 7 giorni dal ministero della Salute. Dal 17 al 24 ...Sono aumentati i ricoverati nei reparti ordinari e quelli in terapia intensiva: +19 persone. Nella provincia di Milano: 2.304 nuovi contagi ...(ANSA) - MILANO, 25 NOV - Sono 19 i ricoverati in terapia intensiva per il Covid in Lombardia alla data di ieri, 24 novembre, a fronte dei 25 di una settimana prima, il 17 novembre. I ricoverati negli ...