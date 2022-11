Calciomercato com – La Roma non segna neanche in amichevole | Abraham a secco anche in Giappone | ma Tahirovic cresce | Serie A

Leggi su justcalcio

(Di venerdì 25 novembre 2022) 2022-11-25 14:45:00 Tiene banco in queste ore quanto riporta CM.com: Vince la noia. E in casaultimamente non è una novità. E’ finita 0-0 contro il Nagoya Grampus in un Toyota Stadium più vuoto che pieno la primadella tournéese della. Mourinho ha affiancato il giovane Cherubini ade scelto la coppia Matic-a centrocampo con Bove pronto a inserirsi e le fasce presidiate da Missori ed El Shaarawy. Nel primo tempo laè arrivata spesso in arease soprattutto consenza però rendere la vita dura a Langerak se si esclude un’incursione al 41’ di El Shaarawy arginata dall’uscita del portiere australiano. Ripresa più viva con 4 occasioni in dieci minuti per la ...