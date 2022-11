Andrea Delogu conduce il PrimaFestival 2023 con Jody Cecchetto e Gli Autogol

(Di venerdì 25 novembre 2022)Cambio alla conduzione per il, il breve spazio dell’access di Rai 1 che anticipa la messa in onda del Festival di Sanremo, in programma, con la 73esima edizione, da martedì 7 a sabato 11 febbraio. A condurre ci sarà infatti, che potrà contare sull’appoggio die Gliin qualità di inviati. I tre subentreranno a Roberta Capua, Ciro Priello e Paola Di Benedetto, i volti della scorsa stagione del. La, reduce dal successo estivo del Summer Hits insieme a Stefano De Martino su Rai 2, avrà dunque al suo fianco, attore, speaker e figlio di Claudio, e Gli ...

Nel frattempo, Amadeus ha anticipato che quest'anno al timone di " Prima Festival" ci sarà, reduce al successo di questa estate al timone del "Tim Summer Festival" condotto con Stefano ...Il PrimaFestival sarà condotto da, Jody Cecchetto e gli Autogol . In questi mesi sul web sono saltate fuori numerose liste ufficiose sui possibili cantanti in gara a Sanremo 2023 e, a ...«Sono carichissimo», dice Jody Cecchetto dopo l’annuncio di Amadeus che lo vede fra gli inviati al Prima Festival di Sanremo 2023, in una squadra composta anche da Andrea Delogu e dagli Autogol. Per ...«Siamo a un buon punto delle selezioni. Il 30 novembre scade il termine per presentare il brano. Rivelerò la lista dei big domenica 4 dicembre al Tg1 delle 13.30»: Amadeus rompe ...