Scarlato | “Napoli | classifica bugiarda | +8 è poco Kim mi ha sorpreso”

Leggi su napolipiu

(Di giovedì 24 novembre 2022) Gennaroritiene che ilha unapoiché il +8 è. L’ex difensore è statoda Kim Il distacco di 8 punti sul Milan èper quanto ilha fatto vedere nel girone di andata. Ne è convinto Gennaroche ritieneladella Serie A. Nonostante il Mondiale sia in corso di svolgimento in Qatar, l’argomentoè quello di maggior discussione. Così l’ex calciatore deldichiara ai microfoni di Radio Crc: “Giovanni Di Lorenzo è il calciatore ideale per ricoprire il ruolo di capitano. Nel corso di questi anni le sue prestazioni sono state sempre un crescendo. Il...