LIVE Svizzera-Camerun 0-0 | Mondiali calcio 2022 in DIRETTA | si parte!

(Di giovedì 24 novembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.58 Inni nazionali in corso. 10.55 Ingresso in campo delle squadre. 10.50 Laè imbattuta nella gara d’esordio nelle ultime cinque partecipazioni al Mondiale (2 vittorie, 3 pareggi). 10.45 Ilha perso tutte le ultime sette sfide al Mondiale. Solo il Messico nella storia della competizione ha registrato una striscia di sconfitte consecutive più duratura (9 tra il 1930 e il 1958). 10.40 Shaqiri ha preso parte al 48% dei 23 goal dellanegli ultimi quattro grandi tornei internazionali disputati, segnando otto reti e realizzando tre assist. 10.35 Aboubakar ha segnato otto reti per ilnell’African Cup of Nations, più di ogni altro calciatore in una singola edizione da Ndaye Mulamba con lo Zaire nel 1974 (9). 10.05 ...

All'Al Janoub Stadium, il match valido per la prima giornata dei Mondiali tra Svizzera e Camerun: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca. AL-WAKRAH (QATAR) - Gol, emozioni e sorprese nelle prime sfide dei Mondiali in Qatar dove oggi debutterà la Svizzera, arrivata davanti all'Italia nel girone di qualificazione costringendo gli azzurri ai playoff poi persi con la Macedonia. Sul prato dello stadio 'Al Janoub' di Al-Wakrah gli elvetici... La diretta live di Svizzera-Camerun, match valevole per la prima giornata del girone G dei Mondiali di Qatar 2022.