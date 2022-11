LIVE Portogallo-Ghana 3-2 | Mondiali calcio 2022 in DIRETTA | partita entusiasmante | CR7 da record!

(Di giovedì 24 novembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19:03nel secondo tempo, alla fine ilha avuto la meglio, ma le Black Stars ci hanno provato fino alle fine. 90’+10? FINISCE QUI! 90’+10? INCREDIBILE! Errore clamoroso di Diogo Costa, ilnon riesce a segnare grazie ad un ottimo salvataggio di della difesa portoghese! 90’+8? Bukari prova ad andaremente in porta, ma la palla finisce di poco sopra la traversa! 90+6? La tensione adesso è palpabile, continuano i battibecchi e i falli. 90’+4? Fallo di Bruno Fernandes su Bukari, cartellino giallo per il giocatore portoghese. 90’+2? Saranno addirittura nove i minuti di recupero. 90? LITE IN CAMPO TRA I GIOCATORI! Cartellino giallo per Danilo Pereira e Inaki Williams. 89? GOOOOOOOOOOL! Joao ...

Allo Stadium 974, il match valido per la prima giornata dei Mondiali tra Portogallo e Ghana: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca Allo Stadium 974 va in scena il match valido per la prima giornata del Mondiale in Qatar tra Portogallo e Ghana. 4' Ammonito Andrè Ayew per un fallo su Otavio 2' Sempre Portogallo a fare la partita con il Ghana che continua a fare la sua gara prettamente difensiva. 1' Inizia la ripresa. Squadre nuovamente in campo. Allo Stadium 974 il Portogallo sfida il Ghana nella prima giornata del girone H. In avvio subito una grande chance sprecata da Cristiano Ronaldo, poi ci prova senza successo Felix, ma la nazionale di Santos continua a fare la partita. GHANA: Ati Zigi, Seidu, Djiku, Salisu, Amartey, Rahman, Partey, Abdul Samed, Kudus, Iñaki Williams, Andrè Ayew.