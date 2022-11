In aumento cani e gatti abbandonati nel territorio monrealese “Mancano i soldi per acquistare il loro cibo”

Leggi su filodirettomonreale

(Di giovedì 24 novembre 2022) Negli ultimi mesi si sono susseguite innumerevoli segnalazioni riguardanti animalie vaganti sul nostro, molto più che in precedenza. Il motivo? Silvana Lo Iacono, proprietaria del chioschetto del parcheggio Torres, che si è sempre distinta per il suo amore viscerale verso gli animali e per il suo impegno nell’accudirli ed aiutarli, ha una spiegazione: “credo proprio che la ragione si celi nell’sconsiderato dei prezzi a cui stiamo assistendo negli ultimi mesi e, più in generale, al caro vita. Oggi, soprattutto le famiglie che hanno difficoltà già adi beni di prima necessità, stentano a comprare ilper i nostri amici animali e vedono come unica soluzione l’abbandono. La nostra associazione, “Humanitas speranza per una zampa”, si impegna nella lotta ...