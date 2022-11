Il ministro Valditara vuole vietare l’uso dei cellulari in classe

(Di giovedì 24 novembre 2022) Ilha esplicitamente detto che il cellulare dovrebbe essere lasciato all’ingresso, o comunque non portato a lezione. “A scuola si va per studiare e non per chattare” nelle classi. La proposta, ha spiegato ildell’Istruzione e del Merito, nasce dalla necessità di garantire a studenti e un docenti un tempo di studio insenza distrazioni.ha ribadito nel programma la sua ipotesi di togliere il reddito di cittadinanza ai giovani percettori che non hanno nemmeno l’obbligo scolastico. “O colmano il gap o perdono il reddito”.si espone poi anche sul tema del reddito, soprattutto in rapporto al suo utilizzo da parte dei più giovani. “Questi ragazzi preferiscono percepire il reddito anziché studiare e formarsi per costruire un proprio dignitoso progetto di vita.” ...

