Gf Vip 7 | l’ex fidanzata di George Ciupilan rivela | “Ecco di cosa sta soffrendo nella Casa | anche se non ne parla”

Leggi su isaechia

(Di giovedì 24 novembre 2022)è al centro delle polemiche delladel Grande Fratello Vip 7. I suoi coinquilini, reclusi nel loft di Cinecittà, lo hanno bersagliato di critiche a causa del suo carattere, a detta loro, eccessivamente “chiuso”. In realtà,, fuori dalle quattro mura può vantare numerosi consensi,grazie alla sua storia, alla sua educazione e al suo atteggiamento sempre molto spontaneo e diretto. A detta di Samara Tramontana, sua ex ragazza,li farà fuori tutti, i suoi compagni di viaggio, uno ad uno. Queste le sue parole per The Pipol News: Questa storia del padre, della sua famiglia io già la sapevo. Ma non ho mai visto il padre e la nonna. Quindi sentendola quella storia, mi sono sentita molto vicina a lui. Cioè quando lui ha raccontato quelle cose del padre ...