Essere in prima linea davanti alla guerra La testimonianza di 5 ambasciatori

(Di giovedì 24 novembre 2022) Minacce ibride e convenzionali, sicurezza cibernetica, tutela delle infrastrutture strategiche, fondi per la ricostruzione dell’Ucraina e assistenza al Paese per resistere all’invasione russa. Questi i temi affrontati nel convegno “Il futuro dell’Europa di fronte alle nuove minacce”, organizzato dRappresentanza italiana della Commissione europea in collaborazione con Formiche.net, la Repubblica Ceca – presidente di turno dell’Ue – e le ambasciate di Estonia, Lettonia, Lituania e Polonia, e moderato dal direttore di Formiche.net, Giorgio Rutelli. Che ha introdotto la serata con l’obiettivo di raccontare, a un pubblico italiano che vede il conflitto da lontano, cosa vuol direin. La Repubblica Ceca guida il semestre europeo e lo sforzo comune di rispondere all’invasione russa e sostenere ...

...condannato già una decina di anni fa nell'operazione Infinito e oggi accusato diil capo ... Ma, al di là di questi dettagli pur importanti, cosa ci dice questa operazione Ci dice,di tutto,...... affinché possadisponibile per il trasporto su strada , dalle automobili ai camper passando ...I Paesi membri devono rendere disponibili le bande di frequenza a 5 GHz per l'uso stradale il...sono ancora in ritardo sulla tabella di marcia e rischiano di essere brecce pronte all’uso per i criminali informatici. Di questo e altro si è discusso all’Acronis Cyber Summit di Miami 2022, dove per ...Dopo aver annunciato di essere in dolce attesa, Aurora Ramazzotti non manca di condividere con i fan quanto le sta accadendo in questi mesi. Da quanto ...